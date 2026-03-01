Ричмонд
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении

Прыгун в длину Ожгибесов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.

Ожгибесов первенствовал с результатом 7,87 метра. Вторым стал Артемий Коленченко (7,71), третьим — Данил Чечела (7,65).

Другие результаты:

мужчины.

семиборье: 1. Степан Кекин (6155 очков), 2. Андрей Родиков (5856), 3. Сергей Сурков (5759);

бег, 800 м: 1. Дмитрий Пасечник (1.47,03), 2. Александр Коврижных (1.47,76), 3. Лев Кочнев (1.47,91);

бег, 60 м с барьерами: 1. Артем Макаренко (7,52), 2. Семён Манаков (7,71), 3. Даниил Шубин (7,73);

женщины.

бег, 800 м: 1. Екатерина Реньжина (2.03,18), 2. Анна Красильникова (2.03,81), 3. Анастасия Мадышева (2.04,23);

бег, 60 м с барьерами: 1. Валерия Леострина (8,11), 2. Вероника Ратиева (8,14), 3. Виктория Погребняк (8,16).

Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.