Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ткалич победила в беге на 400 метров на зимнем чемпионате России

Ткалич победила в беге на 400 м на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бегунья Полина Ткалич стала лучшей на дистанции 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.

Ткалич победила с результатом 51,78 секунды. Второй стала Дарья Тихонова (53,48), третье место заняла Валерия Савенкова (53,59).

На аналогичной дистанции у мужчин тройку призеров составили Артем Арасланов (47,01), Федор Кулаков (47,08) и Максим Федяев (47,25).

Другие результаты:

  • пятиборье, женщины: 1. Валерия Москвитина (4512 очков), 2. Марианна Бакосова (4348), 3. Анна Алферова (4235);
  • тройной прыжок, мужчины: 1. Илья Телькунов (17,00 метра), 2. Дмитрий Чижиков (16,81), 3. Виталий Павлов (16,58);
  • толкание ядра, мужчины: 1. Максим Афонин (20,57 метра), 2. Семен Бородаев (20,06), 3. Александр Бабенко (18,71).

Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.