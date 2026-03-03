Лысенко победил в прыжках в высоту на ЧР по легкой атлетике в помещении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Данил Лысенко стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Он показал результат 2,30 метра. Серебро завоевал Илья Иванюк (2,30), уступивший по количеству попыток. Бронзовым призером стал Степан Веткин (2,27).
Результаты других соревнований:
тройной прыжок, женщины: 1. Дарья Нидбайкина (13,87 метра), 2. Алина Абраменко (13,47), 3. Юлия Якунина (13,45);
бег на 1500 м, женщины: 1. Лилия Мендаева (4 минуты 10,77 секунды), 2. Анастасия Мадышева (4.12,17), 3. Анастасия Красильникова (4.13,52);
бег на 1500 м, мужчины: 1. Сергей Дубровский (3.45,59), 2. Егор Лимонов (3.46,08), 3. Константин Холмогоров (3.46,98);
бег на 200 м, женщины: 1. Елизавета Дорошенко (23,48), 2. Ксения Сомова (23,72), 3. Вероника Змейкина (23,79);
бег на 200 м, мужчины: 1. Александр Николаев (20,70), 2. Александр Миронов (20,72), 3. Владислав Шемулинкин (20,92).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.