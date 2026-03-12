Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, показав результат 6,31 м на Mondo Classic. Турнир проходит в шведской Уппсале.
Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Прежний результат (6,30 м) был установлен им на чемпионате мира в Токио в сентябре 2025 года. Он также переписал мировое достижение для соревнований в помещении, которое прежде тоже принадлежало ему — в марте 2025-го швед показал результат 6,27 м на турнире во Франции.
Дюплантису 26 лет. Шведский легкоатлет побеждал на Олимпийских играх в Токио и Париже. Также спортсмен является трехкратным чемпионом мира и Европы.