Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Прежний результат (6,30 м) был установлен им на чемпионате мира в Токио в сентябре 2025 года. Он также переписал мировое достижение для соревнований в помещении, которое прежде тоже принадлежало ему — в марте 2025-го швед показал результат 6,27 м на турнире во Франции.