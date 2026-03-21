Призер первенства России в метании копья Федотова уехала на учебу в США

После весенней сессии спортсменка планирует вернуться в Россию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер юниорского чемпионата России 2024 года в метании копья Екатерина Федотова стала студенткой одного из американских университетов. Об этом ТАСС рассказал отец и тренер спортсменки Сергей Федотов.

«Екатерина уехала в США на учебу, ее пригласили туда за хорошие результаты, — рассказал Федотов. — Она учится в университете в Сан-Анджело, штат Техас, специальность — организатор массовых мероприятий. Она будет учиться два года, ей зачли учебу в университете Лесгафта в Петербурге».

До отъезда в Америку лучшим результатом этой спортсменки был бросок на 48,51 метра. Это случилось в феврале 2024 года на турнире в Адлере. 8 марта на соревнованиях в американском Кингсвилле (штат Техас) 21-летней Федотовой удалось улучшить личное достижение, метнув снаряд на 50,39 метра.

«После весенней сессии Екатерина планирует вернуться в Россию и выступать на всех летних соревнованиях, включая чемпионат страны», — заключил отец спортсменки.

На первенстве России — 2024 (до 20 лет) Федотова стала третьей с результатом 44,57 метра.