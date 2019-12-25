Главные достижения россиян в ралли-марафоне Дакар

Источник: РИА "Новости"

Более чем 40-летняя история легендарного ралли Дакар насчитывает много ярких вех, в которых принимали участие спортсмены из России. Добраться до финиша этой гонки всегда почетно, но еще более почетно показать результат и внести свое имя в список лучших. Итак, вспомним россиян, которые показывали лучшие результаты в разных категориях.

Мотоциклы

Начнем с мотоциклов. Лучшим результатом является 32-е место Александра Иванютина в 2017 году. В этот же год российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заняла второе место в женском зачете. На счету Анастасии есть еще один рекорд, она первая и единственная представительница России, которая финишировала в категории Original by Motul. Эта категория предусматривает участие в гонке без помощи механиков.

Анастасия Нифонтова на трассе | Источник: AFP 2019

«Когда наши первые мотогонщики Сергей Поваров и Александр Нифонтов участвовали в Дакаре в 90-х годах, у них были другие проблемы. Их мотоциклы не подходили для ралли-рейдов, они были не доведены до ума. Парни ехали быстро и очень неплохо, боролись в топе, но техника не выдерживала. Александр Нифонтов дважды сошел по технической причине. Потом был очень большой перерыв в выступлениях россиян на Дакаре на мотоциклах, и только в 2011 году поехал Лёха Наумов.

Он смог доехать до финиша (не без приключений), но главное, что доехал. Это был для России первый положительный результат, он был 75-м в общем зачете, — рассказывает Анастасия Нифонтова. — А в 2017 году поехали мы с Шуриком. У Шурика Иванютина был результат — 32 место в общем зачете. Я считаю, что это был прорыв, с учетом той конкуренции и насыщенности мотозачета. Ведь первая двадцатка — это заводские гонщики, первая пятидесятка — это очень опытные, крутые и быстрые гонщики. А Шурик ехал третий в своей жизни ралли-рейд!

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Первая гонка у него была в Чили, где после пяти этапов он офигел, поняв, что такое ралли-рейды, впервые увидев дорожную книгу. Второй этап он проехал в Марокко и на заключительном допе сломал ногу! Гипс ему сняли и вытащили штыри буквально перед стартом Дакара! Соответственно, он поехал на Дакар прихрамывая, толком не тренировавшись, и показал такой выдающийся результат. Очень жаль, что наши СМИ это не поняли. Понятно, что для специалистов — результат Шурика Иванютина это мегакруто, а для людей со стороны, если ты приехал не на подиуме, значит ты приехал далеко позади.

Но на самом деле это очень круто. Очень жаль, что из-за отсутствия финансирования и спонсоров у Шурика нет развития этой истории. Я считаю, что со своим умением, со своей взрослостью и мозгами, он мог бы показать очень крутые результаты и бороться за топовые места. Была бы у него была возможность нормально тренироваться, проехать пару-тройку сезонов в Кубке Мира. Ралли-рейды — это такой вид спорта, где опыт играет роль.

Что касается меня, то из-за истории с мельдонием мне было непросто попасть на Дакар, я была разбалансирована и психологически и физически. Удивительно, что я тогда доехала до финиша — это было для меня большой победой. А в 2019 году, когда я поехала в зачете Original by Motul я понимала, что это будет гонка на выживание. Ехать и самой чинить мотоцикл — там уже ни до скорости, ни до результатов, ни до отыгрывания секунд. Финиш на девятой позиции в этой категории из 32 стартовавших — это очень неплохо. Понятно, что всегда есть куда стремиться и развиваться, но то, что доехала — я считаю достижением. И в общем зачете, несмотря на то, что я ехала без механика, я приехала 65-й, а на первом своем Дакаре была 75-й.

Квадроциклы

Сергей Карякин | Источник: AFP 2019

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин внес свое имя в летопись Дакара, поднявшись на верхнюю ступень подиума в категории квадроциклов в 2017 году.

«Я победил на Дакаре, когда мне было 25 лет. Четыре года я шел к этой победе, — рассказывает Сергей. — До этого на квадроцикле я выиграл все соревнования, которые только можно, с уверенным лидерством опережал других гонщиков. Но когда приехал на Дакар, был очень сильно удивлен и разбит мыслью о том, как можно так быстро ездить. Но, слава богу, до конца первого Дакара я осознал, что тоже могу бороться и ездить с той же скоростью, что и ребята.

Я очень хорошо набрал ритм за время первого Дакара и шел к победе. Я выступал при поддержке французских команд и понял, что это тупик. Создал свою команду, создал свой квадроцикл и на нем выиграл. Это была доработанная Yamaha, мощность двигателя была увеличена на 30%, была изменена конструкция рамы, добавлены новые элементы, подрамники, топливные баки, изменена геометрия передней подвески.

Победа на квадроцикле была заслужена. Тогда мы поставили рекорд по самой малочисленной команде, а также по минимальной стоимости участия, потому что в действительности денег было потрачено в разы меньше, чем сейчас. Я горжусь этой победой, что смог доказать себе, всему миру, что русский квадроциклист может выигрывать у южноамериканцев, которую всю жизнь живут в этих местах, ездят по песку, а мы приехали из зимы и снега, но это нам не мешает побеждать из раза в раз.

Жаль, что сейчас у нас нет россиян в этой категории, всё упирается в вопрос о поддержке спорта. Я не раз говорил, что у нас отсутствует культура спонсорства. Для многих спонсоров еще непонятна выгода от вложения денег в такую рекламную компанию, это сложно донести до людей. Саша Максимов не хочет пробовать свои силы в Дакаре, а он безусловно сильный гонщик, и мне бы хотелось посмотреть на его противостояние на Дакаре с Игнасио Касале, лидером квадрозачета. Но я всё равно уверен, что мой результат смогут когда-нибудь повторить россияне.

SSV

Новая категория SSV (или как она называлась раньше UTV) насчитывает всего лишь три издания на Дакаре, но это самый динамично развивающийся класс, привлекающий к себе все больше новых участников, и здесь у нас есть подиум. пилот Равиль Маганов и штурман Кирилл Шубин поднялись стали третьими в дебютном для категории 2017 году.

«Дакар-2017 сложился для нашего экипажа с Равилем очень непросто, он был высокогорным и очень-очень мокрым, вспоминает, — Кирилл Шубин. — В тот год было много дождей, наводнений, а для открытого автомобиля сложно ехать в таких условиях, когда в один день могло быть то мокро, то жара 50 градусов, то снег в горах на высоте почти 5000 метров.

«Горняшка» терзала нас очень сильно, а также нас преследовали определенные поломки, из-за чего нам не удалось показать более высокого результата. Мы выиграли больше спецучастков в классе, чем соперники, поломки отбрасывали на несколько часов назад, но мы продолжали бороться и рады, что заняли третье место. Никогда не забуду, как был счастлив в тот день, когда подняться на подиум.

Авто

Самая популярная категория Дакара — автомобильный зачет. Здесь самая большая конкуренция и попадание в Топ-10 очень престижно. Лучшим достижением россиян здесь остается результат Леонида Новицкого и Константина Жильцова в 2013 году — третье место. Из других российских пилотов, финишировавших на категории внедорожников Дакаре в топ-5, только Владимир Васильев, показавший этот результат в 2015 году.

«Топ-10 на Дакаре в автомобилях всегда настолько плотный, настолько серьезные имена борются за подиум, что нельзя сравнить ни с какой другой категорией. Приезжает весь звездный дакаровский состав, соперники, которые много лет сражаются друг с другом, — рассказывает штурман Константин Жильцов. — В нашей категории представлены сильнейшие команды и бренды, и предсказать тройку призеров очень сложно.

Источник: AFP 2019

В тех же мотоциклах 20 лет побеждает только одна команда KTM, а разборки за победу идут внутри одной команды. В грузовиках только два-три экипажа имеют мифические шансы на подиум, кроме КАМАЗа. Несколько возрос ажиотаж в новой категории SSV, посмотрим, насколько плотно там будут ехать в этот раз. А вот в автомобилях борьба между десятью или даже больше пилотами будет вестись в секундах и минутах на спецучастках.

Пока на пьедестале автомобильного зачета из россиян были только Новицкий и Жильцов, что достаточно приятно осознавать. Могу сказать, когда приближался финиш Дакара-2013 и мы понимали, что можем удержаться на третьем месте, должны это сделать, было очень непросто, особенно психологически. Сейчас, вспоминая те эмоции, как все происходило, честно говоря, хотелось бы повторить подиум.

Грузовики

Больше всего заслуг у россиян в категории грузовиков: здесь им не было равных на протяжении последних 20 лет. Семикратный победитель Дакара Владимир Чагин, которого заслуженно называют «Царь», вписал свое имя золотыми буквами в летопись Дакара. Он побеждал в 2000-м, 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2006-м, 2010-м и 2011-м.

КАМАЗ на трассе в 2019 году | Источник: РИА "Новости"

Основатель и первый руководитель команды Семен Семенович Якубов также до сих пор удерживает пальму первенства, на его счету победа на пяти Дакарах, в 2000-м, 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2006-м. А вот у Сергея Савостина своеобразный рекорд, он восьмикратный победитель Дакара. Пять раз в качестве механика Владимира Чагина, дважды как его штурман и один раз в качестве штурмана в экипаже Эдуарда Николаева. У команды КАМАЗ-мастер на счету 16 побед на Дакаре.

Победы на спецучастках

Владимир Чагин занимает вторую строчку, у него на счету 63 победы (больше только у «Мистера Дакара» Стефана Петранселя). В топ-5 попал еще один пилот из Набережных Челнов — Фирдаус Кабиров, у него на счету 37 побед на спецучастках. В автомобильной категории у россиян по одному выигранному спецучастку у Леонида Новицкого и Владимира Васильева.

«Конечно, такое сложно забыть, но все же за годы в воспоминаниях остаются только положительные эмоции: от финиша, от того, что это был мой третий Дакар и мы приехали в пятерку лучших. Нам выдали малюсенького бедуинчика в качестве трофея за занятое место, — вспоминает Владимир Васильев. — Тогда была непростая гонка, сошел Сайнс, а я впервые выиграл спецучасток.

Вот этот момент, конечно, ради которого мы ездим на Дакар. Тут была буря эмоций! В тот год соперники были всем знакомые: те же Нассер, Язид, Петрансель. Маршрут проходил по пустыне Атакама, и было изрядно жарко. Кстати говоря, наш успех был на Mini, в этом году мы выбрали эту же марку машины для участия.

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