Главные достижения россиян в ралли-марафоне Дакар
Вспомним наивысшие результаты российских гонщиков в каждой категории главного
Вспомним наивысшие результаты российских гонщиков в каждой категории главного
Более чем 40-летняя история легендарного ралли Дакар насчитывает много ярких вех, в которых принимали участие спортсмены из России. Добраться до финиша этой гонки всегда почетно, но еще более почетно показать результат и внести свое имя в список лучших. Итак, вспомним россиян, которые показывали лучшие результаты в разных категориях.
Начнем с мотоциклов. Лучшим результатом является 32-е место Александра Иванютина в 2017 году. В этот же год российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заняла второе место в женском зачете. На счету Анастасии есть еще один рекорд, она первая и единственная представительница России, которая финишировала в категории Original by Motul. Эта категория предусматривает участие в гонке без помощи механиков.
«Когда наши первые мотогонщики Сергей Поваров и Александр Нифонтов участвовали в Дакаре в 90-х годах, у них были другие проблемы. Их мотоциклы не подходили для
Он смог доехать до финиша (не без приключений), но главное, что доехал. Это был для России первый положительный результат, он был 75-м в общем зачете, — рассказывает Анастасия Нифонтова. — А в 2017 году поехали мы с Шуриком. У Шурика Иванютина был результат — 32 место в общем зачете. Я считаю, что это был прорыв, с учетом той конкуренции и насыщенности мотозачета. Ведь первая двадцатка — это заводские гонщики, первая пятидесятка — это очень опытные, крутые и быстрые гонщики. А Шурик ехал третий в своей жизни
Первая гонка у него была в Чили, где после пяти этапов он офигел, поняв, что такое
Но на самом деле это очень круто. Очень жаль, что
Что касается меня, то
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин внес свое имя в летопись Дакара, поднявшись на верхнюю ступень подиума в категории квадроциклов в 2017 году.
«Я победил на Дакаре, когда мне было 25 лет. Четыре года я шел к этой победе, — рассказывает Сергей. — До этого на квадроцикле я выиграл все соревнования, которые только можно, с уверенным лидерством опережал других гонщиков. Но когда приехал на Дакар, был очень сильно удивлен и разбит мыслью о том, как можно так быстро ездить. Но, слава богу, до конца первого Дакара я осознал, что тоже могу бороться и ездить с той же скоростью, что и ребята.
Я очень хорошо набрал ритм за время первого Дакара и шел к победе. Я выступал при поддержке французских команд и понял, что это тупик. Создал свою команду, создал свой квадроцикл и на нем выиграл. Это была доработанная Yamaha, мощность двигателя была увеличена на 30%, была изменена конструкция рамы, добавлены новые элементы, подрамники, топливные баки, изменена геометрия передней подвески.
Победа на квадроцикле была заслужена. Тогда мы поставили рекорд по самой малочисленной команде, а также по минимальной стоимости участия, потому что в действительности денег было потрачено в разы меньше, чем сейчас. Я горжусь этой победой, что смог доказать себе, всему миру, что русский квадроциклист может выигрывать у южноамериканцев, которую всю жизнь живут в этих местах, ездят по песку, а мы приехали из зимы и снега, но это нам не мешает побеждать из раза в раз.
Жаль, что сейчас у нас нет россиян в этой категории, всё упирается в вопрос о поддержке спорта. Я не раз говорил, что у нас отсутствует культура спонсорства. Для многих спонсоров еще непонятна выгода от вложения денег в такую рекламную компанию, это сложно донести до людей. Саша Максимов не хочет пробовать свои силы в Дакаре, а он безусловно сильный гонщик, и мне бы хотелось посмотреть на его противостояние на Дакаре с Игнасио Касале, лидером квадрозачета. Но я всё равно уверен, что мой результат смогут
Новая категория SSV (или как она называлась раньше UTV) насчитывает всего лишь три издания на Дакаре, но это самый динамично развивающийся класс, привлекающий к себе все больше новых участников, и здесь у нас есть подиум. пилот Равиль Маганов и штурман Кирилл Шубин поднялись стали третьими в дебютном для категории 2017 году.
«Дакар-2017 сложился для нашего экипажа с Равилем очень непросто, он был высокогорным и
«Горняшка» терзала нас очень сильно, а также нас преследовали определенные поломки,
Самая популярная категория Дакара — автомобильный зачет. Здесь самая большая конкуренция и попадание в Топ-10 очень престижно. Лучшим достижением россиян здесь остается результат Леонида Новицкого и Константина Жильцова в 2013 году — третье место. Из других российских пилотов, финишировавших на категории внедорожников Дакаре в топ-5, только Владимир Васильев, показавший этот результат в 2015 году.
«Топ-10 на Дакаре в автомобилях всегда настолько плотный, настолько серьезные имена борются за подиум, что нельзя сравнить ни с какой другой категорией. Приезжает весь звездный дакаровский состав, соперники, которые много лет сражаются друг с другом, — рассказывает штурман Константин Жильцов. — В нашей категории представлены сильнейшие команды и бренды, и предсказать тройку призеров очень сложно.
В тех же мотоциклах 20 лет побеждает только одна команда KTM, а разборки за победу идут внутри одной команды. В грузовиках только
Пока на пьедестале автомобильного зачета из россиян были только Новицкий и Жильцов, что достаточно приятно осознавать. Могу сказать, когда приближался финиш Дакара-2013 и мы понимали, что можем удержаться на третьем месте, должны это сделать, было очень непросто, особенно психологически. Сейчас, вспоминая те эмоции, как все происходило, честно говоря, хотелось бы повторить подиум.
Больше всего заслуг у россиян в категории грузовиков: здесь им не было равных на протяжении последних 20 лет. Семикратный победитель Дакара Владимир Чагин, которого заслуженно называют «Царь», вписал свое имя золотыми буквами в летопись Дакара. Он побеждал в 2000-м, 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2006-м, 2010-м и 2011-м.
Основатель и первый руководитель команды Семен Семенович Якубов также до сих пор удерживает пальму первенства, на его счету победа на пяти Дакарах, в 2000-м, 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2006-м. А вот у Сергея Савостина своеобразный рекорд, он восьмикратный победитель Дакара. Пять раз в качестве механика Владимира Чагина, дважды как его штурман и один раз в качестве штурмана в экипаже Эдуарда Николаева. У команды
Владимир Чагин занимает вторую строчку, у него на счету 63 победы (больше только у «Мистера Дакара» Стефана Петранселя). В топ-5 попал еще один пилот из Набережных Челнов — Фирдаус Кабиров, у него на счету 37 побед на спецучастках. В автомобильной категории у россиян по одному выигранному спецучастку у Леонида Новицкого и Владимира Васильева.
«Конечно, такое сложно забыть, но все же за годы в воспоминаниях остаются только положительные эмоции: от финиша, от того, что это был мой третий Дакар и мы приехали в пятерку лучших. Нам выдали малюсенького бедуинчика в качестве трофея за занятое место, — вспоминает Владимир Васильев. — Тогда была непростая гонка, сошел Сайнс, а я впервые выиграл спецучасток.
Вот этот момент, конечно, ради которого мы ездим на Дакар. Тут была буря эмоций! В тот год соперники были всем знакомые: те же Нассер, Язид, Петрансель. Маршрут проходил по пустыне Атакама, и было изрядно жарко. Кстати говоря, наш успех был на Mini, в этом году мы выбрали эту же марку машины для участия.
Владимир Васильев