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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Старт и финиш «Дакара-2021» запланирован в Джидде

Старт и финиш ралли-марафона «Дакар» 2021 года запланирован в городе Джидда, который находится на берегу Красного моря, сообщается на сайте гонки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Презентация общего маршрута «Дакара"-2021, который пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января, состоялась в четверг. Как отмечается, день отдыха для гонщиков и команд намечен на 9 января в Хаиле.

«К 2021 году обширные и разнообразные ландшафты Саудовской Аравии подготовят новый тур по пустыне, в котором гонщики и экипажи войдут на неизведанную территорию. Хотя некоторые из городов и поселков, где располагался бивуак в январе 2020 года, вернутся, направление будет совершенно новым», — говорится в сообщении.

Первое ралли «Париж — Дакар» состоялось в 1979 году. До 2008 года ралли-рейд проходил по территории Африки. «Дакар"-2008 был отменен по соображениям безопасности из-за убийства в Африке 28 декабря 2007 года четырех французских туристов и из-за новых угроз со стороны террористических организаций. С 2009 по 2019 год ралли-марафон проводился в странах Южной Америки. С 2020 года местом проведения «Дакара» стала Саудовская Аравия.

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