Старт и финиш «Дакара-2021» запланирован в Джидде

Источник: Спорт РИА Новости

Презентация общего маршрута «Дакара"-2021, который пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января, состоялась в четверг. Как отмечается, день отдыха для гонщиков и команд намечен на 9 января в Хаиле.

«К 2021 году обширные и разнообразные ландшафты Саудовской Аравии подготовят новый тур по пустыне, в котором гонщики и экипажи войдут на неизведанную территорию. Хотя некоторые из городов и поселков, где располагался бивуак в январе 2020 года, вернутся, направление будет совершенно новым», — говорится в сообщении.