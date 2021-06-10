В честь Шумахера собираются назвать улицу в Сараево. Михаэль помогал детям, пострадавшим в ходе боснийской войны
Группа жителей Сараево предложила назвать одну из улиц боснийской столицы в честь семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Группа жителей Сараево предложила назвать одну из улиц боснийской столицы в честь семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Инициаторами стали молодые люди, которые встречались с Шумахером во время его визита в Сараево в 1996 году, когда были детьми. По их мнению, такой жест станет данью уважения легендарному гонщику, получившему серьезную травму головы в 2013 году.
Муниципальный совет поддержал инициативу. Теперь инициаторам осталось дождаться одобрения со стороны других чиновников. Также об идее уведомили посольство Германии и жену
В 2014 году Михаэль стал почетным жителем Сараево. Шумахер организовал и финансировал поддержку раненых детей после боснийской войны 1992−1995 годов.