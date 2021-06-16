Виктор Козанков: на Шумахера работает вся команда, а Мазепину улыбаются
Один из ведущих пилотов СССР Виктор Козанков поделился мнением о перспективах российских гонщиков в Формуле-1.
Один из ведущих пилотов СССР Виктор Козанков поделился мнением о перспективах российских гонщиков в Формуле-1.
«Нашим гонщикам в Формуле-1, сколько бы они средств ни вкладывали, вряд ли удастся
Они, западные специалисты — такие ребята. Будут улыбаться, но никогда палец о палец не стукнут, чтобы
Ты можешь купить команду, но что ты с ней будешь делать? Поэтому Формула-1 не нужна, надо свой чемпионат развивать, а он вроде начинает развиваться, потом чахнет", — приводит слова Козанкова Sportbox.