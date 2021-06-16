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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Козанков: на Шумахера работает вся команда, а Мазепину улыбаются

Один из ведущих пилотов СССР Виктор Козанков поделился мнением о перспективах российских гонщиков в Формуле-1.

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Источник: AP 2021
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«Нашим гонщикам в Формуле-1, сколько бы они средств ни вкладывали, вряд ли удастся что-то выиграть: сел в кокпит, заплатил определенную цену за километр и на этом всё. То же самое видно на примере Мазепина с Шумахером. Под Шумахера будет работать вся команда и сделают всё, чтобы он ехал, а Мазепину будут улыбаться.

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Они, западные специалисты — такие ребята. Будут улыбаться, но никогда палец о палец не стукнут, чтобы куда-то тебя привести. По крайней мере на моем опыте. Еще в конце 80-х на тестах в Италии владельцы команд Формулы-3 Гвидо Форти и Фердинандо Раваротто сказали нам, что даже в младших чемпионатах начинается эта политика.

Ты можешь купить команду, но что ты с ней будешь делать? Поэтому Формула-1 не нужна, надо свой чемпионат развивать, а он вроде начинает развиваться, потом чахнет", — приводит слова Козанкова Sportbox.

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