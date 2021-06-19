Россиянин Смоляр выиграл первую гонку «Формулы-3» во Франции

Эта победа стала для Смоляра второй в сезоне, до этого он выигрывал первую гонку этапа в Испании. Второе место занял Виктор Мартан, третьим стал Калан Уильямс.

После этой гонки на счету Смоляра 32 очка, россиянин поднялся с 8-й на 5-ю строчку в личном зачете «Формулы-3». Лидером является норвежец Деннис Хаугер с 36 очками.