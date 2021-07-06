Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»

Россиянин показал третий результат на финальном этапе гонки, чего ему хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной классификации. Победитель последнего этапа, мазовец Сергей Вязович занял общее второе место, а замкнул топ-3 ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов.