Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства К5, стал победителем
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства К5, стал победителем
Россиянин показал третий результат на финальном этапе гонки, чего ему хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной классификации. Победитель последнего этапа, мазовец Сергей Вязович занял общее второе место, а замкнул топ-3 ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов.
«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт