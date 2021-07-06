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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства К5, стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин показал третий результат на финальном этапе гонки, чего ему хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной классификации. Победитель последнего этапа, мазовец Сергей Вязович занял общее второе место, а замкнул топ-3 ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт

  1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 06:59:53
  2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:36
  3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:05:37
  4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:17:42
  5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:28:26
  6. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:43:14
  7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:46:41
  8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:50:56
  9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:01:51
  10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +01:39:20
  11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +02:04:03.
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