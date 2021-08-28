«Формула-1» перенесла этапы в Турции, Мексике и Бразилии

Этап в Японии должен был пройти с 8-го по 10 октября, однако теперь вместо 23 гонок в сезоне осталось 22 гонки.

«Гран-при Турции», который должен был пройти 1—3 октября , займет место «Гран-при Японии» в календаре. Этапы в Мексике и Бразилии перенесены на неделю позже. Теперь они пройдут 5—7 ноября и 12—14 ноября соответственно.

«Гран-при США» (22 по 24 октября), Нидерландов (3−5 сентября), Италии (10−12 сентября) и России (24−26 сентября) пройдут в запланированные сроки.