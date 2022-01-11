Нидерландцы обвинили «КАМАЗ-мастер» в нечестной борьбе на «Дакаре»

Ралли-рейд «Дакар-2022» в классе грузовиков снова проходит под диктовку российской команды «КАМАЗ-мастер». После половины дистанции тройку лидеров возглавляют три отечественных экипажа: на первой строчке расположился Дмитрий Сотников, на второй — Эдуард Николаев, на третьей — Антон Шибалов.

Однако не все спортсмены рады подобному развитию событий. Так, нидерландский пилот команды International Маурик ван ден Хевель заявил, что штурманы из России используют дополнительные устройства, позволяющие им быстрее преодолевать трассу.

"Русские мошенничают. У них есть оборудование на машине, которое заранее дает им информацию. Они знают контрольные точки еще до начала этапа. В какой-то момент нас обогнал Андрей Каргинов. Он повернул налево, хотя дорожная карта требовала повернуть направо.

Как оказалось позднее, через шесть заметок действительно был поворот направо к точке. Это невозможно, их нельзя победить. Это нечестно, все про это говорят", — приводит слова ван ден Хевеля Omroep Brabant.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CYjawSgh8uG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В стане «КАМАЗ-мастера» все обвинения в использовании запрещенных устройств опровергли.

«Заявления ван ден Хевеля неверны. Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», — цитирует руководителя пресс-службы российской команды Эрика Хайруллина «Чемпионат».

Другой представитель Нидерландов Мартин ван ден Бринк после седьмого этапа не стал сетовать на нечестную игру со стороны «КАМАЗ-мастера», а лишь признал их превосходство на трассе.

«Это была интересная гонка. Сложное, интересное место. Грузовик очень хороший, в дюнах подвеска ведет себя надежно, но за “КАМАЗами” ехать не так-то просто», — приводит слова спортсмена пресс-служба российской команды.

Неоднократный призер чемпионатов России по автоспорту в классе кузовных автомобилей Борис Шульмейстер отметил, что испытывает недовольство из-за реакции иностранных спортсменов на неоднозначные эпизоды, связанные с участием россиян.

"К сожалению, я не являюсь экспертом в этом виде автомобильного спорта, поэтому никакой информации по поводу нюансов в ралли-рейдах дать не смогу.

Единственное — мне жаль, что как только вдруг где-то что-то происходит нехорошее, так сразу виноваты русские. За державу обидно", — заявил Шульмейстер.

Организаторы гонки пристально следят за соблюдением всех правил и технических регламентов. В день отдыха в расположение команды прибыли технические комиссары «Дакара», которые провели инспекцию транспортных средств.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYewTk_IB7v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYewTk_IB7v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYewTk_IB7v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обычно то, что судьи делают сейчас, они делают во время основных технических проверок перед соревнованиями. Непонятно, почему они пломбируют ремни только сейчас. Возможно, потому что на “Дакар” пришла FIA (Международная федерация автоспорта), он стал этапом чемпионата мира.

Сменились техкомиссары, у них какое-то свое видение. Но вряд ли участники ехали в первой половине гонки на большом ходе, ведь в любой момент после финиша организаторы могут остановить машину при на бивуак и померить ход«, — рассказал Андрей Каргинов в беседе с пресс-службой “КАМАЗ-мастера”.

Сегодня, 10 января, прошел уже восьмой этап ралли-рейда. Первые четыре строчки по итогам соревновательного дня в зачете грузовиков вновь достались представителям российской команды.

Быстрее всех участок в 268 км проехал экипаж Дмитрия Сотникова — его время составило 3 часа 56 минут 42 секунды. За четыре часа без семи секунд трассу преодолел Андрей Каргинов, на три минуты опередивший Эдуарда Николаева. Четвертым к финишу прибыл Антон Шибалов, отставший от Сотникова почти на девять минут.