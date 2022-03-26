Хэмилтон занял шестнадцатое место в квалификации ГП Саудовской Аравии
Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые за пять лет не смог выйти во вторую часть квалификационных заездов.
Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые за пять лет не смог выйти во вторую часть квалификационных заездов.
В субботу во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон проехал круг за 1 минуту 30,343 секунды (отставание от лидера 1,460 секунды) и оказался на 16-й позиции.
Британец является действующим победителем Гран-при Саудовской Аравии. Последний раз Хэмилтон не выходил из первого сегмента квалификации на Гран-при Бразилии в 2017 году.
Гонка пройдет в воскресенье, начало — 20:00 мск.