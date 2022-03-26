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26 марта, источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон занял шестнадцатое место в квалификации ГП Саудовской Аравии

Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые за пять лет не смог выйти во вторую часть квалификационных заездов.

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Источник: Reuters

В субботу во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон проехал круг за 1 минуту 30,343 секунды (отставание от лидера 1,460 секунды) и оказался на 16-й позиции.

Британец является действующим победителем Гран-при Саудовской Аравии. Последний раз Хэмилтон не выходил из первого сегмента квалификации на Гран-при Бразилии в 2017 году.

Гонка пройдет в воскресенье, начало — 20:00 мск.

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