«С карьерой все»: российскому гонщику Северюхину грозит суровое наказание

На подиуме после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимау россиянин, выступающий из-за санкций FIA под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России. FIA возбудила дисциплинарное дело из-за жеста гонщика.