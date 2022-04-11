«С карьерой все»: российскому гонщику Северюхину грозит суровое наказание
FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией российского гонщика Северюхина.
FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией российского гонщика Северюхина.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает вариант пожизненной дисквалификации российского гонщика Артема Северюхина, публично использовавшего жест, напоминающий нацистское приветствие, сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем Telegram-канале.
На подиуме после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимау россиянин, выступающий из-за санкций FIA под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России. FIA возбудила дисциплинарное дело из-за жеста гонщика.
«Там уже всё с карьерой. FIA рассматривает пожизненную дисквалификацию, команда контракт уже расторгла», — написала пресс-секретарь РАФ.
Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.