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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«С карьерой все»: российскому гонщику Северюхину грозит суровое наказание

FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией российского гонщика Северюхина.

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Источник: пресс-служба команды "Лада Спорт Роснефть"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает вариант пожизненной дисквалификации российского гонщика Артема Северюхина, публично использовавшего жест, напоминающий нацистское приветствие, сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем Telegram-канале.

На подиуме после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимау россиянин, выступающий из-за санкций FIA под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России. FIA возбудила дисциплинарное дело из-за жеста гонщика.

«Там уже всё с карьерой. FIA рассматривает пожизненную дисквалификацию, команда контракт уже расторгла», — написала пресс-секретарь РАФ.

Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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