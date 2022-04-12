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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин лишился гоночной лицензии за скандальный жест

РИМ, 12 апр — РИА Новости. Руководство Автомобильного клуба Италии (ACI) приняло решение немедленно отозвать спортивную лицензию российского гонщика Артема Северюхина, который публично использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, сообщила во вторник пресс-служба ACI.

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Источник: РИА "Новости"
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На подиуме после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимау россиянин, выступающий из-за санкций Международной автомобильной федерация (FIA) под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России, а также сказал, что «виноват, знает, что глуп, и готов понести наказание», добавив, что в его жесте «не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов и команду».

«В то время как внеочередное заседание Спортивной джунты Автомобильного клуба Италии, созванное для принятия срочных мер вследствие немыслимого и неприемлемого поступка российского картингиста Артема Северюхина на подиуме европейской юношеской картинговой гонки в Портимау (Португалия), еще продолжается, стало известно, что вышеуказанная джунта приняла решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к ее компетенции», — говорится в сообщении ACI, поступившем в РИА Новости.

ACI назвал такое решение «неизбежным», поскольку российский спортсмен своим жестом «продемонстрировал неуважение не только к общим ценностям, которые всегда вдохновляли любой вид спорта, но и к человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию».

В сообщении поясняется, что Северюхин получил итальянскую спортивную лицензию согласно правилам FIA, которые предоставляют молодым гонщикам любой национальности «наибольшую свободу перемещения среди международных федераций, чтобы позволить им расти в профессиональном отношении в тех странах, которые, как Италия, имеют большие традиции в области автоспорта и профессионального обучения гонщиков». В 2021 году итальянскую спортивную лицензию получили 355 иностранных картингистов.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) инициировала дисциплинарное расследование в отношении российского гонщика. Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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