Линдси Брюэр — американская гонщица и модель. Гоняет в Indy Pro 2000 Championship, а на ее соцсети подписаны почти 3 млн человек!

В феврале 2022 года в Санкт-Петербурге стартовал 24-й сезон Indy Pro 2000 Championship. Но не в нашей Северной столице, а на улицах Сент-Питерсберга, что во Флориде. А на третьем этапе серии на легендарном автодроме в Индианаполисе состоялся дебют Линдси Брюэр!

Девушка родилась 17 апреля 1997 года в Арваде, штат Колорадо. В 11 лет Линдси оказалась на дне рождения, где катались на картах. Естественно, она тоже села за руль — так Брюэр и увлеклась автогонками. Пять лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021-м в составе команды Skip Barber Racing School гоняла в туре TC America Series и заняла 14-е место в общем зачете. Линдси успешна только не только в автоспорте. У Брюер есть даже фан-страница в ВК. Вот это точно уровень!