Чагин заявил, что члены «КАМАЗ-мастер» получают повестки из военкомата
Руководитель «КАМАЗ-мастер “Владимир Чагин рассказал, что члены его команды попали под частичную мобилизацию вооруженных сил РФ.
Руководитель «КАМАЗ-мастер “Владимир Чагин рассказал, что члены его команды попали под частичную мобилизацию вооруженных сил РФ.
«В нашем коллективе есть военнообязанные, которые подходят по критериям под мобилизацию. Никто уклоняться не собирается, все приходят по повесткам в военкомат. Пока никто не получил каких-либо конкретных направлений. В данный момент идет сверка документов, так что ждем распоряжений. Где пригодимся родине — там и будем служить. Также надо понимать, что у нас не просто команда, а уникальное производство по изготовлению техники. Поэтому предстоит определить роль, в которой мы можем быть полезны. Лично мне повестка пока не приходила», — заявил Чагин в интервью РИА Новости.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.