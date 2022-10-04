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12:22 (мск), источник: Sport24

Чагин заявил, что члены «КАМАЗ-мастер» получают повестки из военкомата

Руководитель «КАМАЗ-мастер “Владимир Чагин рассказал, что члены его команды попали под частичную мобилизацию вооруженных сил РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«В нашем коллективе есть военнообязанные, которые подходят по критериям под мобилизацию. Никто уклоняться не собирается, все приходят по повесткам в военкомат. Пока никто не получил каких-либо конкретных направлений. В данный момент идет сверка документов, так что ждем распоряжений. Где пригодимся родине — там и будем служить. Также надо понимать, что у нас не просто команда, а уникальное производство по изготовлению техники. Поэтому предстоит определить роль, в которой мы можем быть полезны. Лично мне повестка пока не приходила», — заявил Чагин в интервью РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.

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