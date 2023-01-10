Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Итальянский турист погиб в результате наезда во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, сообщает Франс Пресс.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Итальянский турист погиб в результате наезда во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, сообщает Франс Пресс.
Инцидент произошел во вторник между Эр-Риядом и Харадом.
«Зритель итальянского происхождения, находившийся за дюной, получил травму на раллийной трассе. Пострадавший, эвакуированный вертолетом для оказания ему медицинской помощи, скончался при транспортировке», — говорится в сообщении организаторов «Дакара».
В 2023 году «Дакар» проходит в 45-й раз в истории.