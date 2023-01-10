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10 января, источник: Спорт РИА Новости

Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Итальянский турист погиб в результате наезда во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, сообщает Франс Пресс.

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Источник: AFP 2022

Инцидент произошел во вторник между Эр-Риядом и Харадом.

«Зритель итальянского происхождения, находившийся за дюной, получил травму на раллийной трассе. Пострадавший, эвакуированный вертолетом для оказания ему медицинской помощи, скончался при транспортировке», — говорится в сообщении организаторов «Дакара».

В 2023 году «Дакар» проходит в 45-й раз в истории.

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