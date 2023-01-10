Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»

Инцидент произошел во вторник между Эр-Риядом и Харадом.

«Зритель итальянского происхождения, находившийся за дюной, получил травму на раллийной трассе. Пострадавший, эвакуированный вертолетом для оказания ему медицинской помощи, скончался при транспортировке», — говорится в сообщении организаторов «Дакара».