Для гонщиков из России прикрыли последнюю лазейку. Теперь не спасет даже паспорт Израиля

Международная автомобильная федерация всего за две недели кардинально пересмотрела своё отношение к гонщикам из России и Беларуси с двойным гражданством. Теперь участие целого ряда знаменитых спортсменов в международных гонках оказалось под вопросом. А что случилось?

Провокационная бумага от федерации

В 2022 году ФИА стала одним из относительно приятных исключений в плане политики по отношению к спортсменам из России и Беларуси: федерация не стала запрещать пилотам двух стран выступать в международных соревнованиях. Разумеется, российский флаг и прочие символы оказались под запретом, но пилоты могли выступать как нейтральные спортсмены. Однако с одним важным нюансом, про который мы уже много раз писали: требовалось подписать специальный документ ФИА.

Документ этот неоднозначный, с подвохом. Вроде бы подписавший его гонщик просто обязуется не делать никаких политических заявлений и не пытаться исподволь продемонстрировать какие-либо символы своей страны — соблюдая ту самую нейтральность. Но в преамбуле к документу говорится, что сама ФИА выступает против действий России по отношению к Украине. Вот и непонятно: подписывая бумагу, ты просто принимаешь к сведению позицию федерации или сам под ней подписываешься, что в теории может привести даже к уголовному делу.

Одни пилоты — в основном кольцевики — скрепя сердце документ подписали. Другие решили выступать под спортивными лицензиями других стран — до какого-то момента это позволяло не подписывать никаких бумаг. Третьи — в основном из ралли-рейдов — вовсе приостановили карьеру. Наконец, четвёртые достали из рукава важный козырь — второе гражданство. В частности, вице-чемпион Формулы-2 Роберт Шварцман и известный раллийный штурман Константин Жильцов начали фигурировать в заявках уже как представители Израиля. Подобный хитрый ход застал ФИА врасплох: в решениях федерации после 24 февраля ничего не говорилось о россиянах и белорусах с двойным гражданством.

Что изменилось за три недели?

Мы уж не знаем, саму ФИА взволновала ситуация с парой пилотов, сменивших флаг, или на дополнительных разбирательствах настояли какие-нибудь активные национальные федерации. Например, британская, которая изначально требовала от ФИА вообще не допускать россиян и белорусов до гонок. Капитально, без каких-либо оговорок и условий.

Так вот, ФИА отдельно рассмотрела вопрос с «двойными» россиянами и белорусами и вроде как решила сохранить статус-кво, при котором они обязаны соблюдать нейтралитет и обходиться без политических заявлений, но не должны ничего подписывать. 10 февраля ФИА опубликовала на своём сайте соответствующий документ.

Казалось бы, вопрос закрыт? Как бы не так! 27 февраля на сайте ФИА появляется обновлённая версия решения. И в нём абзац про двойное гражданство стал значительно больше. Теперь там прямо говорится, что даже таких «двойных» россиян и белорусов допустят до выступлений только при подписании бумаги. Мол, будь ты хоть трижды израильтянин, но если не отказался от российского или белорусского гражданства, то давай-ка на всякий пожарный подпиши наш документ. И важный нюанс: если изначально споры касались только серий со статусом чемпионата мира, то в итоге постановление федерации относится вообще ко всем международным гонкам.

Остаётся только гадать, кто возмутился изначальным решением федерации и сумел менее чем за три недели настоять на его пересмотре.

И что теперь?

Новый подход федерации может ударить по планам ряда российских гонщиков — прежде всего мы говорим о ралли-рейдах. Для того же Жильцова израильское гражданство уже не станет бронью от подписания бумаги — а Константин один из главных её противников. Под вопросом и будущее ещё одного известного российского штурмана — Алексея Кузьмича. Он сумел выступить на «Дакаре» под флагом ОАЭ и тоже утверждал, что ничего не подписывал — больше так не получится. Наконец, Денис Кротов — это у него штурманит Жильцов — выступал под флагом Кыргызстана.

А вот российские кольцевики в основном полагают, что подписание бумаги не означает осуждения каких-либо действий, а значит, и не несёт с собой существенных рисков. Никита Мазепин уже выступил как нейтральный атлет в Азиатской серии Ле-Ман, а Даниил Квят заявлен нейтральным, без флага, на стартовый этап нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость. Ранее экс-пилот Ф-1 собирался выступать под флагом Италии, но теперь в этом нет никакого смысла. К слову, под итальянской лицензией заявлен в Формуле-3 Никита Бедрин — но, получается, это не даёт ему права игнорировать всю ту же бумагу ФИА.

Если вернуться к документу федерации, то, помимо спорной преамбулы, напомним ещё одну «гадость» уже внутри этой бумаги. Там говорится, что ФИА оставляет за собой право принять в случае необходимости какие-либо дополнительные меры по отношению к россиянам и белорусам. Например, взять и всё равно не допустить до старта. Именно этот пункт заставил «КАМАЗ-мастер» прекратить поиск возможных обходных путей для участия в «Дакаре» — мол, ну, как-то заявимся мы на гонку, заплатим вступительные взносы в размере нескольких сотен тысяч долларов, а нас потом возьмут — и не допустят. Частным заявкам российских пилотов такое едва ли грозит, но всё-таки оговорочка неприятная.

Так или иначе, мы должны в этом году увидеть в гонках Квята и Бедрина, некие планы продолжают вынашивать Мазепин и Михаэль Белов, а Шварцман, напомним, будет резервистом «Феррари» и поедет в туринге. Также можно упомянуть Владислава Ломко (он, как и Квят, выступит на «24 часах Ле-Мана»), раллиста Николая Грязина, многочисленных российских картингистов… Надеемся, неприятных сюрпризов тут не будет, но мы ещё лишний раз изучим заявки всех интересующих нас серий. А вот на «Дакаре» 2024 года, возможно, мы теперь не увидим никого из россиян. Хотя, возможно, пример коллег из кольцевых гонок покажет им, что бумаги ФИА можно не бояться.

Если кто-то хочет возмутиться, мол, пилоты «прогнулись» под требования федерации, то мы напомним, что век спортсмена недолог. Если тот же Шварцман проведёт год дома, то наверняка потеряет связи с «Феррари» и рискует вообще завершить карьеру. Пропуск сезона стал бы приговором и для карьеры того же Бедрина. Ещё раз подчеркнём: сама бумага ФИА не требует от пилотов отрекаться от России или чего-то подобного, вопрос лишь в значимости преамбулы.

Что же касается самой федерации, то напомним: во многих других видах спорта россиянам и белорусам не стали ставить какие-либо условия, а просто взяли их и отфутболили. На этом фоне позиция ФИА ещё вполне либеральна. И единственный вопрос — что же произошло за последние три недели, что федерация решила закрыть лазейку для пилотов с двойным гражданством?