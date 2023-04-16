Квят лишился победы на этапе WEC из-за сейфти-кара, «Тойота» выиграла в общем зачёте

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в классе LMP2 за команду «Према» вместе с Мирко Бортолотти и Дориан Пин, долгое время лидировал в своей гонке. Команда приняла решение сэкономить время на одном из финальных пит-стопов и не менять шины, но выезд сейфти-кара лишил Квята преимущества, а на старых покрышках он не смог конкурировать с преследующими соперниками, поэтому пришёл на финиш лишь четвёртым.