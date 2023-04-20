OnlyFans проспонсирует возвращение своей модели в гонки

«Несколько месяцев назад мы связались с OnlyFans на тему моего возвращения в автоспорт, и они очень заинтересовались. Когда люди думают об OnlyFans, они думают обо мне, так почему бы не разместить их логотип на автомобиле? Было непросто добиться этого, но уверена, что в этом году мы добьёмся ещё большего. Это стало возможным благодаря поддержке многих людей, и я всем им благодарна», — приводит слова Грейси австралийская редакция портала Motorsport.com.