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09:41 (мск), источник: Sport24

Умер штурман первого российского победителя «Дакара» Анатолий Кузьмин

Команда «КАМАЗ-мастер» сообщила о смерти Анатолия Кузьмина. О причинах смерти не сообщается.

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Источник: РИА "Новости"

«Команда “КАМАЗ-мастер” выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды и участника знаменитого первого российского экипажа ставшего победителем грузового зачета ралли “Дакар” в 1996 году. Светлая память», — говорится в сообщении.

Кузьмин был штурманом в составе команды «КАМАЗ», которая стала победителем «Дакара» в 1996 году (в тот год ралли называлось «Гранада — Дакар») вместе с пилотом Виктором Московских и механиком Наилем Багаветдиновым. Тогда впервые победителем «Дакара» стал экипаж, выступавший под российским флагом.

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