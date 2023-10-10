Россиянин стал чемпионом мира по картингу — пусть и без флага! Выиграл благодаря удивительному стечению обстоятельств

Россиян нет на данный момент в «Формуле-1» или самых престижных американских сериях. И вроде бы в России гонки не на пике популярности. Но россияне все равно остаются заметны на международных соревнованиях. На некоторых уровнях — почти как теннисисты. Так, на прошедшем в Италии чемпионате мира по картингу неожиданно выиграл 15-летний россиянин Кирилл Куцков — в самом престижном классе ОК. Фактически следующими по иерархии считаются только формулические серии — «Формула-4», «Формула-3» и так далее. Как все это получилось?

Из второго «полтинника» — в князи

Россиянам не запрещали соревноваться на международных турнирах — но все зависело от серии, команды и конкретных организаторов на местах. Так, Никиту Мазепина из «Формулы-1» попросили сразу, а вот Даниил Квят спокойно был приглашен в NASCAR без всяких деклараций и с флагом. В чемпионате мира по картингу, который проводит FIA, подписывался мягкий вариант декларации, который не требует признаний, ведущих к административному и уголовному делу в России. Поэтому российские картингисты выходят на старт без флага — и, как оказывается, прекрасно себя чувствуют. Что доказал Куцков в мекке мирового картинга, Франчакорте.

Стоит отметить, что чемпионат мира по картингу — не длительная серия с несколькими этапами по ходу сезона, как чемпионат Европы, а, по сути, одна гонка с предварительными полуфиналами, в которой победитель забирает все, как пела АВВА. Поэтому европейская серия, которую год назад выиграл россиянин Анатолий Хавалкин, считается не менее престижной. Хавалкин, кстати, тоже участвовал в прошедшем финале и стал седьмым.

Но все это не умаляет значения победы Кирилла Куцкова, который, по выражению сайта FIA, был коронован после того, как «все прогнозы были опровергнуты серией неожиданностей и сюжетных поворотов». Сенсационность победы Куцкова доказывает хотя бы тот факт, что до гонки он был далеко за пределами топ-50 мирового рейтинга. Лучшим картингистом мира сейчас считается Александр Бондарев с Украины. Благодаря победе Куцков рванул с 64-й позиции на 36-ю.

Сам он на своем YouTube-канале, который скромно называется «Привычка побеждать», пишет про себя так:

— Я — Кирилл Куцков, профессиональный автогонщик. Двукратный победитель Кубков России по картингу, бронзовый и серебряный призер Кубков мира. В 6-летнем возрасте меня папа привел в картинг и сказал: «Попробуй!» Попробовал, понравилось, и с тех пор я — профессиональный пилот двух команд, российской и итальянской. У меня есть цель в жизни — стать пилотом «Формулы-1». Когда я стал призером Кубка мира, ко мне подошел знаменитый российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, поздравил меня и похвалил за гонку. Поговорив с ним, я убедился, что моя мечта стать чемпионом в «Формуле-1» реальна!

Сопернику подбили ногу

Говоря откровенно, Куцкову повезло сразу несколько раз, а 20-минутной гонке по интриге может позавидовать любой заезд в «Формуле-1» этого года. Кирилл после первого круга был лишь седьмым, и комментаторы говорили, что борьба за победу развернется между главными фаворитами — ирландцем Фионом Макглоклином, британцем Джо Терни и бразильцем Габриэлем Гомесом. Однако удивительным образом сначала из гонки выбыл еще один лидер — ямаец Пауэлл, зацепившись о соперника и вылетев на траву, Макглоклин ошибся сам, затем Куцков прошел другого опасного конкурента — японца Кина Накамуру-Берта, а впереди сцепились Терни и Гомес — причем британец в порыве адреналина выбежал, чтобы растолкать свой карт, и… его ногу подбил проезжавший мимо соперник. Терни остался лежать на трассе, так что гонку остановили красным флагом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239511&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До финиша оставалось 12 из 24 кругов — и тут надо отдать должное Куцкову: после рестарта он удержал первую позицию под атаками Накамуры и Рене Ламмерса, в итоге выиграв у последнего 0,184 секунды. Рене — сын бывшего пилота «Формулы-1» Яна Ламмерса, ведущего активную профессиональную и личную жизнь. Ему уже 67 лет, сейчас он в отношениях со второй женой (Рене, как понимаете, еще подросток), руководит возрожденным «Гран-при Нидерландов» и участвовал в десятках гоночных серий от ралли до «24 часов Ле-Мана». И растит такого же максималиста, судя по хмурой физиономии голландца на подиуме.