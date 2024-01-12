Чемпион предрекал «Ауди» провал, а в итоге провалился сам! Итоги шестого этапа «Дакара»

Перед стартом «Дакара» Нассер Аль-Аттия давал «Ауди» три дня, прежде чем те отправятся домой из-за очередных технических проблем. Но на исходе первой недели гонки из борьбы выбыл сам катарец, в то время как экипажи «Ауди» занимают теперь две первые позиции. И, похоже, только Себастьен Лёб может помешать ингольштадтцам оформить свою первую победу в главном ралли-рейде планеты.

CAR: Аль-Аттия потерял два часа

48-часовый этап ещё накануне стал для Нассера проблемой — он рискнул открывать трассу для внедорожников и потерял на этом 24 минуты. Сегодня Аль-Аттия тоже шёл первым и даже отыграл у возглавляющего классификацию Карлоса Сайнса шесть минут. Увы, перед предпоследней отметкой этапа у катарца возникли технические проблемы — экипаж всё-таки добрался до финиша, но теперь уступает лидеру 2 часа 40 минут и занимает лишь 16-е место «абсолюта».

Победу же на шестом этапе оформил Себастьен Лёб, который позавчера специально получил штраф ради более выгодной стартовой позиции. Правда, у Сайнса француз отыграл лишь две минуты и в общем зачёте по-прежнему проигрывает лидеру около получаса. С другой стороны, теперь только Лёб может навязать Матадору и идущему вторым Маттиасу Экстрёму хоть какую-то борьбу — остальные проигрывают «Ауди» более часа.

На четвёртую строчку на фоне проблем Аль-Аттии поднялся Лукас Мораес, пятым идёт Гийом Де Мевиус, а вот Матье Серрадори пропустил Джиниэла де Вильерса и Мартина Прокопа и откатился на восьмую строчку. Девятым и 10-м идут Гай Дэвид Боттерилл и Герлен Шишери, а литовец Бенедиктас Ванагас поднялся на 11-ю позицию — до топ-10 ему не хватает семи минут.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова по итогам шестого этапа показал 20-й результат, а в генеральной классификации россияне поднялись на 14-ю строчку. Идущему 13-м Кристиану Лавьею Кротов проигрывает без малого девять минут, а расположившемуся 15-м Кристиану Баумгарту «везёт» две.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Общий зачёт после шести этапов:

1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 24:59.32.

2. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +20.21.

3. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +29.31.

4. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +1:04.00.

5. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:09.47.

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +1:25.16.

7. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:35.04.

8. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:52.20.

9. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +1:54.41

10. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:58.34.

…14. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +2:36.56.

МОТО: меньше минуты между лидерами

Среди мотоциклистов на шестом этапе не было равных Адриену ван Беверену, который ехал быстрее всех накануне и в итоге оформил победу с преимуществом в четыре минуты. Это позволило французу опередить Хосе Игнасио Корнехо Флоримо в общем зачёте и подняться на третью строчку. Второе время показал Тоби Прайс, а третьим по итогам этапа стал лидер общего зачёта Рики Брабек.

Правда, на пятничной дистанции Брабек уступил порядка двух минут Россу Бранчу — райдер из Ботсваны сократил отставание от американца до ничтожных 50 секунд. Ван Беверен уступает чуть более девяти минут, а Корнехо Флоримо держится в 14. Тоби Прайс и Кевин Бенавидес проигрывают лидеру уже порядка получаса, а Хоан Барреда Борт окончательно выбыл из борьбы — технические проблемы.

«Дакар»-2024. Мотоциклы. Общий зачёт после шести этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 27:11.21.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.51.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +9.21.

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +14.14.

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +27.00.

6. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +28.33.

7. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +35.50.

8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +47.26.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:07.42.

10. Жан-Луп Лепан (Duust Rally Team / KTM) +1:31.42.

SSV/QUAD:

Эрик Гочал, лидер зачёта мотовездеходов-прототипов, записал на свой счёт уже пятую по ходу гонки победу на этапе и довёл свой отрыв от ближайших преследователей до часа. Его отец Марек столкнулся с проблемами и на момент подготовки материала не добрался до финиша, однако и без его поддержки у Эрика всё под контролем.

«Дакар»-2024. Challenger. Общий зачёт после шести этапов:

1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 26:52.02.

2. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +1:02.18.

3. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +1:26.34.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +1:26.52.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:50.12.

Куда более напряжённая ситуация в категории серийных мотовездеходов. Лидировавший накануне в общем зачёте Жером Де Саделер сегодня потерял полчаса и откатился на пятую строчку генеральной классификации. Первое место теперь у Ясира Сейдана, но соперники очень близко — Сара Прайс проигрывает восемь минут, а выигравший шестой этап Ксавье де Султре — менее 11. Жоао Феррейра и Де Саделер тоже не так и далеко — они уступают 22 и 25 минут соответственно.

«Дакар»-2024. SSV. Общий зачёт после шести этапов:

1. Ясир Сейдан (MMP / BRP) — 29:50.16.

2. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +8.08.

3. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) +10.40.

4. Жоао Феррейра (Can-Am Factory Team) +22.39.

5. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +25.11.

Александр Жиру удержал победу в зачёте квадроциклов, но на оставшейся части шестого этапа француз уступил Мануэлю Андухару порядка 50 секунд, и теперь разрыв между двумя лидерами составляет почти 19 минут. На третьей строчке по-прежнему Марсело Медейрос, проигрывающий 44 минуты, отставание Варги и Канцюса уже измеряется часами.

«Дакар»-2024. Квадроциклы. Общий зачёт после шести этапов:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 33:44.00.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag"On) +18.54.

3. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) +44.20.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +2:11.04.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +3:34.46.

TRUCK: Мацик «везёт» пелотону час

Мартин Мацик, захвативший накануне лидерство в общем зачёте, довел шестой этап до разгромной победы: за два дня экипаж чеха «привёз» всему пелотону целый час! На фоне очередных проблем Януса ван Кастерена — в пятницу он потерял более двух часов — на второе место поднялся Алеш Лопрайс, но Мацику он проигрывает час с четвертью.

Топ-3 теперь замыкает Митчел ван ден Бринк — он проигрывает без 10 минут два часа, а ван Кастерен теперь лишь четвёртый. Шансов на вторую подряд победу у Януса теперь практически нет. С другой стороны, нынешние лидеры гонки совсем не так надёжны, как были в своё время экипажи «КАМАЗ-мастер». В общем, случиться может всякое.

«Дакар»-2024. Грузовики. Общий зачёт после шести этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 28:59.18.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:16.42.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +1:49.59.

4. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +2:37.53.

5. Вик Верстейнен (Versteijnen Truck Racing / Iveco) +6:02.46.

Что дальше?

Впереди у экипажей день отдыха, а гонка продолжится 14 января из Эр-Рияда. Спортсменов ждут 873 километра дистанции (из них 483 километра — протяжённость спецучастка) и возвращение в Аль-Дувадими. Организаторы обещают очень разноплановый этап — в начале экипажам предстоит пройти лабиринт с частой сменой направления, а ближе к финишу — коварные и частые дюны.