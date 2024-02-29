Самая красивая автогонщица опубликовала новые фото в купальнике

Впервые она села за руль в 11 лет и уже через год участвовала в различных чемпионатах США по картингу. В 2021-ом в составе команды Skip Barber Racing School в туре TC America Series заняла 14-е место в общем зачете, причем из 23 участников Линдси была единственной девушкой. Большая мечта красавицы — попасть в Формулу-1. И пока она идет к своей заветной цели, она также работает моделью, снимается для журналов и участвует в модных показах. Красивые фотографии помогают ей получить еще больше подписчиков в соцсетях и продолжать рассказывать о своей страсти — автогонках.