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21:26 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая красивая автогонщица опубликовала новые фото в купальнике

Американская автогонщица и модель Линдси Брюэр — водитель со многими талантами, у нее огромное количество подписчиков в интернете, а также диплом по бизнесу.

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Впервые она села за руль в 11 лет и уже через год участвовала в различных чемпионатах США по картингу. В 2021-ом в составе команды Skip Barber Racing School в туре TC America Series заняла 14-е место в общем зачете, причем из 23 участников Линдси была единственной девушкой. Большая мечта красавицы — попасть в Формулу-1. И пока она идет к своей заветной цели, она также работает моделью, снимается для журналов и участвует в модных показах. Красивые фотографии помогают ей получить еще больше подписчиков в соцсетях и продолжать рассказывать о своей страсти — автогонках.

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