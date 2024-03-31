Гонщик NASCAR после аварии оторвал бампер и бросил в машину виновника

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240960&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гонщик Джоуи Гейз, выступающий за собственную команду в чемпионате NASCAR Xfinity Series, во время соревнований в Ричмонде (Вирджиния) попал в аварию и решил отомстить виновнику, бросив в него оторванный бампер своей машины. Об этом пишет Motorsport.

На 173-м круге из 250 Доусон Крэм из JD Motorsports задел Гейза на повороте, из-за чего того развернуло, и он врезался в стену. Гейз вышел из машины, оторвал пострадавший задний бампер и бросил его на машину Крэма, когда тот проезжал новый круг. Бампер упал на капот и отлетел.

После гонки Гейз заявил, что виновнику аварии «просто не так прикрутили голову».

Организаторы не стали сразу наказывать Гейза, но его могут оштрафовать позднее.

Крэм завершил гонку на 25-м месте и никак не комментировал инцидент.

Крэму 22 года, в 2017—2021 годах он выступал за собственную команду, которой владел вместе с семьей, тогда он стал самым молодым владельцем команды в истории NASCAR.