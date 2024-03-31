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20:19 (мск), источник: РБК

Гонщик NASCAR после аварии оторвал бампер и бросил в машину виновника

Из-за контакта с Доусоном Крэмом Джоуи Гейз врезался в стену, после чего оторвал пострадавший бампер и бросил его на машину соперника. Гейз заявил, что Крэму неправильно «прикрутили голову».

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонщик Джоуи Гейз, выступающий за собственную команду в чемпионате NASCAR Xfinity Series, во время соревнований в Ричмонде (Вирджиния) попал в аварию и решил отомстить виновнику, бросив в него оторванный бампер своей машины. Об этом пишет Motorsport.

На 173-м круге из 250 Доусон Крэм из JD Motorsports задел Гейза на повороте, из-за чего того развернуло, и он врезался в стену. Гейз вышел из машины, оторвал пострадавший задний бампер и бросил его на машину Крэма, когда тот проезжал новый круг. Бампер упал на капот и отлетел.

После гонки Гейз заявил, что виновнику аварии «просто не так прикрутили голову».

Организаторы не стали сразу наказывать Гейза, но его могут оштрафовать позднее.

Крэм завершил гонку на 25-м месте и никак не комментировал инцидент.

Крэму 22 года, в 2017—2021 годах он выступал за собственную команду, которой владел вместе с семьей, тогда он стал самым молодым владельцем команды в истории NASCAR.

Xfinity Series — вторая по уровню серия чемпионата Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей после Cup Series.

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