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Определилась дата титульного боя между Муртазалиевым и Тимом Цзю

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Поединок между российским боксером Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю за титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе пройдет 19 октября в Орландо (США), сообщает IFL TV в соцсети Х.

Источник: AP 2023

Ранее журналист Дэн Рафаэль в соцсети Х сообщил о том, что IBF уведомила обоих боксеров о необходимости начала переговоров по проведению титульного поединка. Они должны будут прийти к соглашению до 5 сентября.

Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения. Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении и является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.