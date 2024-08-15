Определилась дата титульного боя между Муртазалиевым и Тимом Цзю

Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения. Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении и является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.