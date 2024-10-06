Актер Киану Ривз дебютировал в качестве профессионального автогонщика

Ривз выступил на турнире Toyota GR Cup и занял 25-е место из 35.
По ходу заезда Ривз успел вылететь с трассы, но вернулся и продолжил гонку.
Соревнования прошли на знаменитой трассе «Индианаполис Мотор Спидвей».
Известный актер Киану Ривз провел дебютную гонку в качестве профессионального автогонщика.
Ривз выступил на турнире Toyota GR Cup и занял 25-е место из 35.
По ходу заезда Ривз успел вылететь с трассы, но вернулся и продолжил гонку.
Соревнования прошли на знаменитой трассе «Индианаполис Мотор Спидвей».