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Актер Киану Ривз дебютировал в качестве профессионального автогонщика

Известный актер Киану Ривз провел дебютную гонку в качестве профессионального автогонщика.

Ривз выступил на турнире Toyota GR Cup и занял 25-е место из 35.

По ходу заезда Ривз успел вылететь с трассы, но вернулся и продолжил гонку.

Соревнования прошли на знаменитой трассе «Индианаполис Мотор Спидвей».