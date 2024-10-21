Стюарды о штрафе: «Норрис не поравнялся с Ферстаппеном на апексе и потерял “право” на поворот»

Инцидент произошел незадолго до финиша Гран-при США. Норрис из-за штрафа лишился подиума, Ферстаппен поднялся на третью строчку.
«Машина № 4 (Норрис) обгоняла машину № 1 (Ферстаппен) по внешней, но не поравнялась с машиной № 1 на апексе. Поэтому, как гласит руководство по стандартам пилотирования, машина № 4 потеряла “право” на поворот.
В соответствии с этим, поскольку машина № 4 покинула трассу и вернулась на нее впереди машины № 1, это считается покиданием пределов трека с получением длящегося преимущества.
Выписан пятисекундный, а не десятисекундный штраф, рекомендованный стандартами, потому что пилот машины № 4, решившись на обгонный маневр, имел мало альтернатив покиданию пределов трека из-за близости машины № 1, которая также покинула трассу.
Учитывая вышесказанное, мы определяем, что это не будет учитываться в «страйках» по нарушениям пределов трассы для машины № 4", — говорится в сообщении.
Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США.
Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться».