Льюис Хэмилтон об аварии: «Возможно, с последними обновлениями болида “Мерседеса” что-то не так»

Я как раз говорил о том, что в субботу с Джорджем произошло то же самое, после чего он вернулся к болиду старой спецификации. И у него все прошло хорошо, судя по всему. Так что, возможно, с последними обновлениями машины что-то не так", — рассказал Хэмилтон.