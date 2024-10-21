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Лиам Лоусон: «В курсе того, чего от меня ждут в “Ред Булл”, но в конце концов я живу в таком ритме уже с 16 лет»

Пилот «РБ» прокомментировал девятое место на Гран-при США, где стартовал 19-м.

Источник: Sports

«Каждый уик-энд наша цель — попасть в очки. Знаю, что у них [»Ред Булл"] есть ожидания касательно меня, но в конце концов я и сам жду, что справлюсь с работой.

Я хочу остаться в «Формуле-1» и заполучить полноценное место на следующий сезон. Эти гонки — ключ к этому.

С моей сторону я стараюсь выкладываться на полную каждый уик-энд. В этот уик-энд мы были сильны. Теперь нужно сфокусироваться на Мексике.

Я в курсе того, чего от меня ждут, но в конце концов я живу в таком ритме уже с 16 лет, еще когда я был юниором. Они [ «Ред Булл»] всегда оказывают на нас давление, так что в действительности ничего не меняется.

Я говорил с Кристианом [Хорнером] и Гельмутом [Марко], и они оба были довольны. Они были рады. Сказали, что я хорошо потрудился. Думаю, этого они и ждали", — сказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!