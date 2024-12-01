Ферстаппен получил штраф и опустился на 2-е место на стартовой решетке Гран-при Катара

В своем вердикте стюарды отметили, что одним из смягчающих обстоятельств стало то, что оба гонщика в момент происшествия находились на прогревочных кругах, просто действуя по разным стратегиям. И что если бы Расселл в этот момент находился на быстром круге, Ферстаппен получил бы стандартный в таких случаях штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.