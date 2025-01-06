Чудовищный штраф россиян на «Дакаре». Марафонский этап ударил по многим

Марафонский этап выбил из борьбы сразу двоих претендентов на победу в зачёте SSV (мотовездеходы класса Т4): ещё в первый день марафона много времени потеряли Лопес Контардо и Гонзалес Фериоли — пилоты заводской команды Can-Am до финиша этапа всё-таки добрались, но потеряв по два с половиной часа. Лидирует же по-прежнему Ксавье де Султре, хотя Брок Хегер отыграл у партнёра по команде семь с половиной минут и уступает прошлогоднему победителю гонки лишь чуть более пяти. Остальные уже в часе и более позади.