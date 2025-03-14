«Макларен» интересовался Ферстаппеном перед продлением контракта с Пиастри

В «Макларене» интересовались ситуацией с контрактом Ферстаппена и возможностью приглашения четырехкратного чемпиона «Формулы-1», сообщил De Telegraaf. Браун подтвердил данную информацию, но подчеркнул, что речь шла об одном звонке «для изучения рынка». Стороны не проводили переговоры по существу.
Зак Браун о новом контракте Пиастри: «У “Макларена” лучший состав пилотов в “Формуле-1”, Оскар стал для команды очень ценным активом».
Гельмут Марко о предполагаемых переговорах Ферстаппена и «Астон Мартин»: «Любая топ-команда должна интересоваться Максом».