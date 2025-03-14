«Астон Мартин» начал использовать собственную аэродинамическую трубу

«На базе внедрены новые технологии, которые позволят специалистам по аэродинамике более детально изучить сложную физику движения болида “Ф-1”. Для нас чрезвычайно важно, чтобы все находилось под одной крышей, ведь мы стремимся к тому, чтобы к 2026-му стать полноценной командой», — сказал руководитель и исполнительный директор «Астон Мартин» Энди Коуэлл.