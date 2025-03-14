Гельмут Марко: «Ред Булл» несильно отстает. Текущая разница не отражает действительности"

«Думаю, все четыре команды — “Мерседес”, “Феррари”, “Макларен” и мы — очень близки по темпу. Слава богу, мы несильно отстаем: текущая разница в четыре десятых [между Ферстаппеном и Норрисом] не отражает действительности.
Уик-энд будет интересным, все сводится к верным настройкам. В следующей практике будет намного теплее. Посмотрим, на что это повлияет — но ожидания у нас позитивные", — сказал Марко.
Гельмут также прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном (16-е время в первой сессии), в результате которого повредилось днище RB21:
«Он довольно жестко проехал по поребрикам [в девятом повороте] и повредил днище. Механики изо всех сил пытаются починить его за отведенное время».
Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис — 1-й, Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й.