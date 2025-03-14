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Гельмут Марко: «Ред Булл» несильно отстает. Текущая разница не отражает действительности"

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил темп болида после результатов первой практики Гран-при Австралии. Лучшее время показал Ландо Норрис из «Макларена», в то время как Макс Ферстаппен оказался только пятым.

Источник: Спортс"

«Думаю, все четыре команды — “Мерседес”, “Феррари”, “Макларен” и мы — очень близки по темпу. Слава богу, мы несильно отстаем: текущая разница в четыре десятых [между Ферстаппеном и Норрисом] не отражает действительности.

Уик-энд будет интересным, все сводится к верным настройкам. В следующей практике будет намного теплее. Посмотрим, на что это повлияет — но ожидания у нас позитивные", — сказал Марко.

Гельмут также прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном (16-е время в первой сессии), в результате которого повредилось днище RB21:

«Он довольно жестко проехал по поребрикам [в девятом повороте] и повредил днище. Механики изо всех сил пытаются починить его за отведенное время».

Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис — 1-й, Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й.