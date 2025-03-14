Зак Браун намекнул на жалобы «Ред Булл»: «Спонсоров, пилотов, сотрудников не крадут — их теряют»

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы приглашать опытных специалистов и понимать, как работают другие команды. И мы сосредоточены на создании среды, в которой не только захотят остаться наши люди, но которая также стала бы привлекательной и для сотрудников со стороны. Похоже, именно это и произошло с некоторыми ключевыми специалистами той же команды».