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Зак Браун намекнул на жалобы «Ред Булл»: «Спонсоров, пилотов, сотрудников не крадут — их теряют»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о поведении конкурентов с намеком на «Ред Булл», который потерял несколько важных сотрудников в последние месяцы.

Источник: Спортс"

"Годами слышишь, что [у соперников] крадут спонсоров, пилотов, сотрудников — их не крадут, а теряют.

Если оставить в стороне элементы, связанные с контрактами, мы очень упорно трудились над тем, чтобы создать среду, в которой люди захотят работать в «Макларене». И, думаю, мы добились успеха — в этом году у нас нет ни единой перестановки на пит-уолл. Ни одного изменения среди технического руководства", — заявил босс перед Гран-при Австралии.

Браун уже высказывался о ситуации в «Ред Булл» — в частности, в прошлом году Зак рассказывал о том, как из «Ред Булл» «разлетаются» резюме.

В Мельбурне руководитель «Макларена» Андреа Стелла также поддел «Ред Булл», комментируя тот факт, что австрийцы задерживают переход в Уокинг своего бывшего главного гоночного стратега Уилла Кортни:

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы приглашать опытных специалистов и понимать, как работают другие команды. И мы сосредоточены на создании среды, в которой не только захотят остаться наши люди, но которая также стала бы привлекательной и для сотрудников со стороны. Похоже, именно это и произошло с некоторыми ключевыми специалистами той же команды».

Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена».

«Макларен» интересовался Ферстаппеном перед продлением контракта с Пиастри.