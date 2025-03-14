Гельмут Марко: «ФИА уже должна была понять: правила нужно писать так, чтобы не было никаких серых зон»

«Очевидно, это обернется преимуществом для Ферстаппена. Никто не справляется с нестабильным болидом так же хорошо, как Макс. Ферстаппен явно игнорирует слабые стороны болида — и это была как раз одна из причин, почему в прошлом году мы сравнительно поздно отреагировали на проблемы, возникшие после Имолы».