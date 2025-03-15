Макс Ферстаппен: «Люди, не признающие мой успех, просто завидуют»

"Я делаю то, что надо делать. Я всегда буду пытаться совершить обгон, если считаю, что так надо. Просто я такой. Как бы это ни называли другие, я всегда буду идти на обгон, если он возможен. Можете соглашаться или нет, но я просто сражаюсь так, как, на мой взгляд, мне нужно сражаться.