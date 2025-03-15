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Джеймс Воулз: «Сайнс и “Уильямс” — идеальный союз, заключенный на небесах»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз проанализировал подход к работе Карлоса Сайнса и настрой своего коллектива.

Источник: Спортс"

«У “Уильямса” много недостатков, я открыто говорил о каких-то из них. Но недостатком не назовешь людей и их огромную страсть. Мне так повезло, что в компании есть люди, которые всей душой стремятся к тому, чтобы команда снова стала успешной. Поэтому они работают постоянно. Мне приходится отсылать их домой, не наоборот.

В итоге подход к работе Карлоса на самом деле идет рука об руку с тем, что есть в команде. Это действительно идеальный союз, заключенный на небесах", — сказал босс перед Гран-при Австралии.

Карлос Сайнс: «Отец до сих пор расстроен, что я не сделал выбор в пользу “Ауди”.

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