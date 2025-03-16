Аджар разбил болид на прогревочном круге и не выступит на Гран-при Австралии

Аджар, таким образом, не сможет принять участие в гонке, а старт гонки был отложен и скоро будет проведен второй прогревочный круг.
Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка — под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?
Пилот «Рейсинг Буллз» потерял управление и врезался в заграждение по ходу установочного круга перед стартом гонки в Мельбурне. В результате столкновения с барьерами на болиде «Рейсинг Буллз» было повреждено заднее антикрыло.
Аджар, таким образом, не сможет принять участие в гонке, а старт гонки был отложен и скоро будет проведен второй прогревочный круг.
Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка — под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?