Дуэн разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге

Для Дуэна это был второй Гран-при в составе французской команды — дебют Дуэна состоялся в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.
Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка — под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?
Пилот «Альпин» не смог справиться с управлением, допустил разворот машины и врезался в заграждения. Болид получил повреждения, несовместимые с продолжением гонки.
Для Дуэна это был второй Гран-при в составе французской команды — дебют Дуэна состоялся в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.
Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка — под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?