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Дуэн разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге

Пилот «Альпин» не смог справиться с управлением, допустил разворот машины и врезался в заграждения. Болид получил повреждения, несовместимые с продолжением гонки.

Источник: Спортс"

Для Дуэна это был второй Гран-при в составе французской команды — дебют Дуэна состоялся в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.

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