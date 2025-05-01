«Феррари» представила особую ливрею для Гран-при Майами

Также на этапе в Майами Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в гоночных комбинезонах особой раскраски.
«Ничего не исправить, так будет весь сезон». Конец медового месяца Хэмилтона и «Феррари».
Итальянская команда показала изображения своего болида в новой ливрее. Дизайн приурочен к годовщине сотрудничества с титульным спонсором «Феррари» — компанией Hewlett-Packard.
Также на этапе в Майами Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в гоночных комбинезонах особой раскраски.
«Ничего не исправить, так будет весь сезон». Конец медового месяца Хэмилтона и «Феррари».