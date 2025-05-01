Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Феррари» представила особую ливрею для Гран-при Майами

Итальянская команда показала изображения своего болида в новой ливрее. Дизайн приурочен к годовщине сотрудничества с титульным спонсором «Феррари» — компанией Hewlett-Packard.

Источник: Спортс"

Также на этапе в Майами Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в гоночных комбинезонах особой раскраски.

«Ничего не исправить, так будет весь сезон». Конец медового месяца Хэмилтона и «Феррари».