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Джордж Расселл: «Думаю, я расстроил Норриса утренней аварией в “Лего”-гонке»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Майами, где финишировал третьим, а также вспомнил о коротком заезде на полномасштабных машинах из «Лего», который состоялся перед гонкой.

Источник: Спортс"

"Очень рад финишировать третьим. У меня возникали трудности по ходу уик-энда, я постоянно отставал.

В конце концов, когда это имело значение, я добился хорошего результата. «Макларены» отлично справились. У них отличный темп.

Я был весьма спокоен [сдерживая позади Макса Ферстаппена]. У меня были вполне хорошие ощущения за рулем болида, чтобы удержать его позади.

Думаю, я немного расстроил Ландо [Норриса], ведь этим утром у нас была небольшая авария в «Лего»-гонке", — сказал Расселл.

Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.