Джордж Расселл: «Думаю, я расстроил Норриса утренней аварией в “Лего”-гонке»

"Очень рад финишировать третьим. У меня возникали трудности по ходу уик-энда, я постоянно отставал.
В конце концов, когда это имело значение, я добился хорошего результата. «Макларены» отлично справились. У них отличный темп.
Я был весьма спокоен [сдерживая позади Макса Ферстаппена]. У меня были вполне хорошие ощущения за рулем болида, чтобы удержать его позади.
Думаю, я немного расстроил Ландо [Норриса], ведь этим утром у нас была небольшая авария в «Лего»-гонке", — сказал Расселл.
Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.