Ландо Норрис: «Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются. С Ферстаппеном либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если не все идеально»

"[Второе место] не бывает приятным, но команда проявила себя потрясающе, никаких ошибок: хорошие пит-стопы, отличный темп, мы были впереди. Хорошее ощущение, но Оскар [Пиастри] пилотировал здорово.
Макс навязал хорошую борьбу, как всегда, и я расплатился за это, но что есть, то есть. Что тут скажешь? Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются — им не угодишь.
Но с Максом ты либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если только не делаешь все идеально — может, тогда все получится. Я расплатился за то, что выступил недостаточно хорошо сегодня, но все равно доволен вторым местом", — заявил Ландо.
Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.