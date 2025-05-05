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Ландо Норрис: «Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются. С Ферстаппеном либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если не все идеально»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис занял вторую позицию на Гран-при Майами после того, как потерял позиции на старте, в сражении с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Источник: Спортс"

"[Второе место] не бывает приятным, но команда проявила себя потрясающе, никаких ошибок: хорошие пит-стопы, отличный темп, мы были впереди. Хорошее ощущение, но Оскар [Пиастри] пилотировал здорово.

Макс навязал хорошую борьбу, как всегда, и я расплатился за это, но что есть, то есть. Что тут скажешь? Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются — им не угодишь.

Но с Максом ты либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если только не делаешь все идеально — может, тогда все получится. Я расплатился за то, что выступил недостаточно хорошо сегодня, но все равно доволен вторым местом", — заявил Ландо.

Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й.