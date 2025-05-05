Оскар Пиастри: «Два года назад в Майами “Макларен” был самой медленной командой, а теперь мы выиграли с преимуществом в 35 секунд над 3-м местом»

И надо сказать, что наша команда проделала невероятную работу. Два года назад на Гран-при Майами «Макларен» был самой медленной командой. Если я ничего не путаю, лидеры дважды обогнали нас на круг. А теперь мы выиграли этот Гран-при с преимуществом в 35 секунд над третьим местом, это невероятный результат", — рассказал Пиастри.