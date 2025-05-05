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Оскар Пиастри: «Два года назад в Майами “Макларен” был самой медленной командой, а теперь мы выиграли с преимуществом в 35 секунд над 3-м местом»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что остался доволен как победой, так и прогрессом, которого смогла добиться команда.

Источник: Спортс"

"Вчера был непростой день. Квалификация получилась для меня одной из самых сложных сессий в этом сезоне вообще, так что-то, что в итоге я сумел одержать победу в гонке — это впечатляющий результат.

В первом повороте возникла небольшая заварушка, что помогло мне. Я достаточно хорошо понимал ситуацию, чтобы избежать противостояния с Максом в первом повороте. После этого я понял, что у нас есть достаточное преимущество в скорости, и в целом наша машина работала просто невероятным образом.

Первый отрезок получился очень сильным. На «харде» у меня были некоторые проблемы с темпом, так что мне помогло то, что я сумел создать отрыв на первом отрезке.

Ближе к концу гонки я стал уделять больше внимания контролю за ситуацией, так что нам еще есть над чем работать. Очень рад победе и набранным очкам. Я продолжаю учиться новым для себя вещам и очень рад, что уезжаю из Майами, находясь на вершине.

И надо сказать, что наша команда проделала невероятную работу. Два года назад на Гран-при Майами «Макларен» был самой медленной командой. Если я ничего не путаю, лидеры дважды обогнали нас на круг. А теперь мы выиграли этот Гран-при с преимуществом в 35 секунд над третьим местом, это невероятный результат", — рассказал Пиастри.

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