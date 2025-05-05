Андреа Стелла: «Отрыв от конкурентов показывает, что сейчас машина “Макларена” очень конкурентоспособна

В инциденте с возвратом позиции, как мне кажется, Ландо поступил правильно. Ведь мы тоже посчитали, что в том эпизоде он выехал за пределы трассы, а значит ему нужно было вернуть позицию Максу. Да, ему немного не повезло, но в таких ситуациях нужно вести себя правильно и честно. Ведь мы рисковали получить штраф, так что это было правильным решением", — рассказал Стелла.