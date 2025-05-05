Андреа Стелла: «Отрыв от конкурентов показывает, что сейчас машина “Макларена” очень конкурентоспособна

"Отрыв от конкурентов получился существенным. Он доказывает, что сейчас наша машина очень конкурентоспособна. Оскар и Ландо отлично поработали, сумев использовать скоростной потенциал нашей машины.
Как кажется, в жарких условиях наш гоночный темп очень хорош. И тут нужно отдать должное команде, которая спроектировала, построила и обеспечила работоспособность такой машины.
Отличный результат. По итогам гонки в Майами мы заработали максимально возможное количество очков. Теперь нужно продолжать в том же духе.
Что касается инцидента на первом круге, то, как кажется, для Ландо было бы разумнее отпустить соперника, понимая, что он сможет отыграть позицию чуть позже, ведь наша машина была быстрее. Хотя, конечно, все это рассуждения задним умом.
В инциденте с возвратом позиции, как мне кажется, Ландо поступил правильно. Ведь мы тоже посчитали, что в том эпизоде он выехал за пределы трассы, а значит ему нужно было вернуть позицию Максу. Да, ему немного не повезло, но в таких ситуациях нужно вести себя правильно и честно. Ведь мы рисковали получить штраф, так что это было правильным решением", — рассказал Стелла.
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