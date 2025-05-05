Шарль Леклер: «Нам нужно многое обсудить с командой. После таких дней не хочется искать позитивные моменты»

Верю ли я в машину? Да, всегда. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования очень сильно и мне даже не хочется искать позитивные моменты. Но я буду верить в нашу команду до самого конца, и выкладываться на максимуме. Но нам нужно улучшить машину. Пока мы не там, где хотим быть", — рассказал Леклер.