Шарль Леклер: «Нам нужно многое обсудить с командой. После таких дней не хочется искать позитивные моменты»

"Сегодня было много поводов для разочарования. Нам нужно многое обсудить с командой, и мы сделаем это сегодня же. Но да, это была очень сложная гонка. Я был очень зол и старался выкрутить чувствительность радио на максимум. Да, было трудно.
По ходу «тройника» нам удавалось выжимать максимум из болида. Тогда мы продемонстрировали, что машина способна на большее, но мы не смогли добиться успеха и продемонстрировать это. И нам нужно разобраться в причинах этого.
Верю ли я в машину? Да, всегда. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования очень сильно и мне даже не хочется искать позитивные моменты. Но я буду верить в нашу команду до самого конца, и выкладываться на максимуме. Но нам нужно улучшить машину. Пока мы не там, где хотим быть", — рассказал Леклер.
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