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Ландо Норрис о борьбе с Ферстаппеном: «Ничего бы не поменял. Если есть просвет, я буду идти на обгон»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что на старте Гран-при Майами ему пришлось сдаться в борьбе с Максом Ферстаппеном, чтобы избежать аварии.

Источник: Спортс"

«Иначе я влетел бы в стену — сильно. Надо квалифицироваться лучше. Это очевидно, не так ли?» — отметил британец.

Ландо прокомментировал обгон, который в итоге совершил на пилота «Ред Булл»:

"Оскар [Пиастри] обогнал его, я обогнал его. Мы оба его обогнали, но для этого необходимо находиться в идеальном положении. В конечном счете он просто меня пропустил, в конце даже не боролся.

Все зависит от того, насколько сильно он хочет с тобой сражаться. Это Макс. Он выступает здорово. Он делает, что хочет".

У Норриса уточнили, действительно ли он считает, что Ферстаппен «делает, что хочет»:

«Нет, я просто говорю так для интервью».

Пилот ответил на вопрос, поменял ли бы он что-либо в своих действиях на первом круге:

«Ничего. Если есть просвет, я буду идти на обгон. Я не собираюсь отступать. Я здесь для того, чтобы бороться. Я закончу разговаривать».

Ландо Норрис: «Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются. С Ферстаппеном либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если не все идеально».