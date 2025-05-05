Ландо Норрис о борьбе с Ферстаппеном: «Ничего бы не поменял. Если есть просвет, я буду идти на обгон»

«Иначе я влетел бы в стену — сильно. Надо квалифицироваться лучше. Это очевидно, не так ли?» — отметил британец.
Ландо прокомментировал обгон, который в итоге совершил на пилота «Ред Булл»:
"Оскар [Пиастри] обогнал его, я обогнал его. Мы оба его обогнали, но для этого необходимо находиться в идеальном положении. В конечном счете он просто меня пропустил, в конце даже не боролся.
Все зависит от того, насколько сильно он хочет с тобой сражаться. Это Макс. Он выступает здорово. Он делает, что хочет".
У Норриса уточнили, действительно ли он считает, что Ферстаппен «делает, что хочет»:
«Нет, я просто говорю так для интервью».
Пилот ответил на вопрос, поменял ли бы он что-либо в своих действиях на первом круге:
«Ничего. Если есть просвет, я буду идти на обгон. Я не собираюсь отступать. Я здесь для того, чтобы бороться. Я закончу разговаривать».
Ландо Норрис: «Если я не иду на обгон, люди жалуются, если иду, тоже жалуются. С Ферстаппеном либо сталкиваешься, либо не обгоняешь, если не все идеально».